C’est le 22 mars 1968 à la faculté de Nanterre que tout a commencé. 50 ans après, l’événement qui a conduit à la plus grande grève de France continue de diviser. Vous qui avez vécu ce moment, dites-nous ce que vous en avez retenu, s'il a changé le cours de votre vie.

Comment définir Mai 68 ? Nous reviendrons sur les raisons du mouvement ; l’attitude des syndicats ; les acquis sociaux de 1968 ; la relation et la rencontre entre étudiants et ouvriers ; l'aspect culturel et politique du moment ; l’attitude des forces de l’ordre ; l'appel à la grève générale du 13 mai ; le rapport que l'on peut établir entre la France de 1968 et celle aujourd’hui.

Nous sommes avec le sociologue Alain Touraine, sociologue, professeur de sociologie à l’Université de Nanterre en mai 1968. Auteur de multiples essais dont un ouvrage sur mai 68 ; Alain Krivine, ancien leader de la Jeunesse Communiste Révolutionnaire dissoute par les autorités à l’époque ; et l’historien Boris Gobille, maître de conférences en science politique à l’École normale supérieure de Lyon

