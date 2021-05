Si le confinement a été épouvantable pour certains, si les spécialistes de santé mentale ont attiré l'attention des pouvoirs publics sur les ravages de cet enfermement, pour d'autres, ça a été une bénédiction. Comment renouer avec "la vie normale" après des mois d'enfermement où les habitudes ont été bouleversées ?

Je n'arrive plus à sortir de chez moi © Getty / Cavan Images

Merci la pluie ? Voilà le meilleur prétexte quand vos amis vous demandent de sortir en terrasse ? Non, mais c'est dingue, vu le temps, c'est pas grave… On sortira plus tard…

En réalité, elle a bon dos la pluie. En réalité, vous ne voulez pas sortir parce que vous vous êtes créé une bulle pendant les confinements successifs et que cette bulle a des parois de plus en plus épaisses.

Au fond, vous y êtes bien. Non seulement vous n'avez pas envie de sortir, mais vous appréhendez même de sortir. Et ce n'est pas forcément la peur de la maladie. Pas du tout. Ce qui vous stoppe à l'intérieur de chez vous, c'est l'appréhension du dehors. Vous n'avez aucune envie de vous reconfronter à l'extérieur. Pas envie d'affronter la foule. Pas envie de retourner au travail non plus.

Le télétravail vous allait parfaitement bien. Les psys appellent ça "le syndrome de la cabane". Ils ne datent pas du confinement, mais cette période que l'on a traversée a accentué cette tendance, le repli sur soi.

Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait aussi avec cette injonction d'aller recoller rapidement comme si de rien n'était à nos vieilles habitudes, sortir, aller au café, au ciné, en terrasse? Est-ce qu'on va les chercher celles ceux qui ont fermé la porte et n'iront pas recoller au monde et à la foule aussi rapidement qu'ils se sont retrouvés confinés ? Est-ce qu'on les accompagne doucement ? Vous vous êtes peut-être reconnu ou l'un de vos proches ?

Toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.

Avec nous pour en parler