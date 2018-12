Espace de rencontres recherchées ou accidentelles, sphère d'échanges faisant fi des distances, moyen de retrouver l'être cher depuis longtemps perdu de vue, internet est-il devenu le catalyseur indispensable à la relation amoureuse ?

Peut-on se rencontrer sans Internet ? © Getty / Atomic Imagery

Sites de rencontres, applications de dating, mais aussi jeux vidéos en ligne, réseaux sociaux ou forums de discussions, Internet multiplie les possibilités de dénicher l'élu-e.

Sans Google ou Facebook, ces récits d'amoureux se retrouvant des dizaines d'années après s'être perdus de vue, recueillis par Les pieds sur terre cet été, n'auraient pas vu le jour.

Que ce fût pour un soir ou pour la vie, racontez-nous cette histoire qui n'aurait jamais vu le jour sans Internet au 01 45 24 7000.

On en parle avec Sylvain Mimoun, gynécologue, andrologue et psychosomaticien, et Renée Greusard, journaliste à Rue89 et créatrice de la rubrique Tinder Surprise.