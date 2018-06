Reste à charge zéro, aides sociales, tabagisme, déserts médicaux, cannabis thérapeutique, vaccination obligatoire, perturbateurs endocriniens, la situation des hôpitaux, des EPHAD ou du SAMU notamment ; il en parle, ce soir, avec la ministre des Solidarités et de la Santé. Toutes vos questions à Agnès Buzyn !

La ministre de la Santé, à Montpellier au congrès de la Mutualité Française © AFP / SYLVAIN THOMAS

La liste des sujets qui intéressent la ministre de la Santé et des Solidarités et qui vous intéressent est longue comme un inventaire à la Prévert.

On parle de vous, de votre santé mais pas seulement, pas seulement des soins, pas seulement de l’hôpital, mais aussi de l’accès aux soins. Donc aux médecins. On parle aussi de nos choix de société, de ce que nous avons envie de transmettre, de ce que doit être aussi notre pays. La France qui a fonctionné sur la répartition jusque-là et qui s’interroge aujourd’hui sur les aides sociales.

Pêle-mêle pour Agnès Buzyn, qui est notre invitée. Quid de l’état de l’hôpital, les EHPAD, la bioéthique, la PMA, l’homéopathie remboursée ou non, le reste à charge zéro pour les dents, les yeux et les oreilles, le cannabis thérapeutique ou pas, les vaccins, les urgences, les déserts médicaux.

Tout est ouvert, toutes vos questions à Agnès Buzyn !