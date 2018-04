Une véritable serimania a envahi l’hexagone. Près de 70 % des Français suivent au moins une série par mois et 40 % regardent même deux à trois séries par mois. Et vous, êtes-vous addict ?

Tous accrocs aux séries télé? © Getty / Robert Daly

Véritable phénomène de société, près de deux français sur trois regarde au moins une série par mois.

Elles ont détrônées les films en prime time à la télévision et sont devenues un concurrent de poids du cinéma.

Très à la mode, les chaines de télé s’en emparent. La huitième édition du festival "Series Mania" a lieu à Lille ce week-end, Cannes réagit en créant son propre festival.

Vous avez vos habitudes, vous aussi, avec les séries ? Êtes-vous accro ? On en parle avec le réalisateur et créateur de la série Le bureau des légendes Eric Rochant, le journaliste indépendant, spécialiste des séries et coauteur de Series’ anatomy, le 8ème art décrypté Romain Nigita et Severine Barthes, maîtresse de conférences à l’Université Paris Sorbonne et spécialiste des séries.