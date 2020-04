Quel est le regard du neuropsychiatre Boris Cyrulnik sur cette crise sanitaire que nous traversons ? Faisons le point avec lui sur ce que cette pandémie et surtout ce confinement bouleverse dans nos vies, nos vies personnelles, mais aussi notre vie en société.

Un grand témoin est avec nous : le neuropsychiatre Boris Cyrulnik : il nous dira, lui qui est tellement attaché au concept de résilience si le contexte actuel s’y prête et à quelles conditions.

On parlera notamment de la façon dont on aborde les choses aux différents âges de la vie, pour les enfants, pour les plus âgés, les plus fragiles.

Quel regard porte-t-il sur cette pandémie, et ce qu’elle représente pour les soignants, pour les malades, pour leur famille ? Quelles sont les conséquences psychologiques de ce confinement ?

Le dernier livre de Boris Cyrulnik est "La nuit, j'écrirai des soleils" (éditions Odile Jacob)

On sera aussi en ligne avec Laura Bedu, directrice d’un EHPAD de Saint Tropez dans lequel le personnel s’est confiné nuit et jour avec les résidents pendant deux semaines.

Egalement au sommaire de cette émission, des paroles d'enfants recueillies par Sébastien Baer, un reportage de Claire Chaudière sur l'addiction à l'alcool en période de confinement, un autre lors d'un anniversaire d'un résident dans un EHPAD.

Et la rubrique "Confinés mais pas résignés", avec le "Carnet des solutions" de Philippe Bertrand. Il a interviewé Fatima Mostefaoui, une habitante des quartiers Nord de Marseille qui avec son association des femmes des quartiers populaires "Avec nous" a lancé l’opération : Partage ton wifi, donne ton code à tes voisins afin d’assurer la continuité pédagogique.