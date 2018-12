Organe essentiel, surnommé le "général des armées" en médecine traditionnelle chinoise, le rôle et le fonctionnement du foie restent néanmoins peu connus.

Deux enfants découvrent l'anatomie humaine, dans la main du garçon, le foie humain. © Getty / as3d

Moins prestigieux que le cœur ou le cerveau, pas encore sujet à la nouvelle popularité de l'intestin, le foie joue pourtant un rôle primordial parmi au sein de notre organisme : stockage et redistribution des nutriments, sécréteur bile, agent purificateur du sang...

Seul organe capable de se régénérer très rapidement, il n'est pourtant pas invincible. La viande, en particulier rouge, et les matières grasses l'abîment ; mais son pire ennemi reste l'alcool : consommé avec excès, il détruit ses cellules plus vite qu'il ne n'est capable de les renouveler.

Après les fêtes, qui ne manquerons pas de le mettre à rude épreuve, et si on essayait d'en prendre soin, et pour ce faire de mieux comprendre son rôle et son fonctionnement ?

Composez le 01 45 24 7000 pour poser vos questions à Gabriel Perlemuter, chef du service d'hépato-gastro-entérologie et nutrition Hôpital Antoine-Béclère à Clamart.