Les Autolib’ ne rouleront bientôt plus dans les rues parisiennes. D’autres voitures en libre-service continuent pourtant de circuler dans d’autres villes françaises. Covoiturage, achat d’auto à plusieurs, véhicule en libre-service ; comment rouler autrement et quel modèle pour l’autopartage ? On en parle !

Plusieurs villes de France ont mis en place un service de véhicules partagés © AFP / VALERY HACHE

Aujourd'hui, qui a besoin d’une voiture en ville ? L’idée n’est plus de posséder les choses, mais de pouvoir en disposer si on veut, quand on veut. La voiture est le parfait exemple de cet état d’esprit pour les urbains.

Pourquoi payer un garage, une assurance, un entretien ? Même quand passe par la tête l’idée spontanée d’un week-end à la mer, la voiture a cessé d’être rentable. Sans parler des heures à trouver à se garer, les amendes sur le pare-brise et les ailes enfoncées.

La chute de Bolloré et des Autolib’ est-elle la preuve que le modèle économique n’a pas été trouvé ? A-t-on gagné de l’espace en ville avec l’auto-partage ? Partagerez-vous votre voiture ? Puisqu’on partage désormais, comment partage-t-on pour que cela fonctionne ?