Difficultés à s’endormir, stress, surexposition aux écrans. 1 personne sur 3 déclare se réveiller la nuit et souffrir d’au moins un trouble du sommeil. Les insomnies sont le principal problème évoqué. Plus de la moitié des français jugent leur sommeil insuffisant (Institut National du Sommeil et de la Vigilance).

Pourquoi sommes nous si fatigués? © Getty / PeopleImages

Le coup de barre, il vous est venu à l'heure habituelle cet après-midi, autour de 15h-16h.

Je sais pas c'que j'ai, je suis crevé

Vous l'avez mis sur le compte de l'heure d'été, maudite heure de moins. Mais en fait, si vous êtes honnête, le coup de barre c'est tous les jours. Le manque de sommeil chronique ; les réveils à regarder passer les minutes ; les insomnies passagères mais interminables.. Sans compter que vous vous êtes encore endormis hier soir sur le générique du film et que vous allez sûrement faire pareil ce soir.

On est tous crevés ? Mais ça n'est pas forcément irrémédiable. Comment on fait pour retrouver un sommeil réparateur ? Faut-il laisser son portable dans une autre pièce ? Evidemment, l'ordinateur dans son lit, ce n'est pas idéal, on le sait même si on le fait.

Le sommeil c'est la santé figurez-vous et on en parle ensemble ce soir.

