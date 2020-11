C'est un coup dur pour les professionnels des sports d'hiver et les skieurs : Jean Castex a annoncé aujourd'hui que s'il sera possible de se rendre en montagne pour les vacances, les équipements collectifs et les remontées mécaniques resteront fermées en raison du risque sanitaire. Comment percevez-vous ces mesures ?

Vacances de Noël : le gouvernement autorise le grand air mais pas le télésiège © Getty / Godong / Contributeur

Avec nous pour en parler et répondre à vos questions

Vincent Lalanne , directeur de l’office de tourisme de Val-Thorens en Savoie

, directeur de l’office de tourisme de Val-Thorens en Savoie Jean-Pierre Mas , président des entreprises du voyage

, président des entreprises du voyage Philippe Lefebvre, spécialiste Tourisme à France Inter

