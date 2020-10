Depuis samedi dernier, plus de 2 français sur 3 sont sommés de rester chez eux après 21h. Une mesure qui affecte sévèrement le moral des français, qui continuent à travailler mais n'ont plus accès à de nombreux loisirs. Quels pourraient-être les impacts du couvre-feu sur la santé mentale de la population ?

Couvre-feu : le moral des français à rude épreuve © Getty / Westend61

Avec nous pour en parler et pour répondre à vos questions, Catherine Tourette-Turgis, psychologue et fondatrice de l'Université des patients (Sorbonne)et Agnès Giannotti, médecin généraliste et vice-présidente du syndicat MG France.

