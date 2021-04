Les verdicts récemment rendus des affaires Halimi et Viry-Châtillon ont suscité colère et incompréhension parmi différentes catégories de la population. Comment ces décisions de justice ont-elles pu provoquer un tel mécontentement ?

La justice est-elle laxiste ? © Getty / Peter Dazeley

Dimanche, le Conseil supérieur de la magistrature s’est insurgé contre la « mise en cause de la justice » suite au rendu récent de deux verdicts : ceux des affaires Halimi et Viry-Châtillon. Les détracteurs de ces arrêts s’indignent contre les décisions d’irresponsabilité pénale du prévenu dans la première affaire, et d’acquittement de plusieurs mis en cause dans la seconde.

Différentes manifestations ont eu lieu hier et la semaine dernière pour témoigner de l’incompréhension suscitée par ces verdicts. Selon le magistrat Denis Salas, c’est avant tout l’opacité de la justice qui explique celle-ci. Qualité approximative des procédures, technicité croissante de l’application des peines…. Nombreuses sont les raisons évoquées par les magistrats pour dénoncer, au-delà de ces deux affaires, une perte de confiance du public en la justice.

Comment redonner confiance en la justice ?

en la justice ? La contestation de ces arrêts menace-t-elle l’indépendance de la justice ou bien permet-elle de mettre au jour certains égarements ?

de la justice ou bien permet-elle de Le projet de loi sur l’irresponsabilité pénale annoncé par le gouvernement pour fin mai permettra-t-il de pallier ces déficiences ?

