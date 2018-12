De la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la réduction des emballages, en passant par le réemploi de certains objets de consommation, il existe de nombreux gestes pour assurer une bonne gestion de ses déchets.

Objectif zéro déchet ? © Getty / Kelly Sillaste

Selon les chiffres de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notre production de déchets ménagers a doublé en près de 40 ans, s'élevant désormais à 573 kg de déchets par an et par personne. Et ce chiffre n'inclue par les ordures produites par les entreprises et l'agriculture.

Au total, la France produit près de 300 millions de tonnes de déchets par an, pour un coût annuel à la collectivité de 17 milliards d'euros.

Et si le volume de déchets ménagers baisse d'année en année et que ceux-ci sont de plus en plus recyclés (plus de 40% en 2013), la quantité de déchets dits dangereux issus des équipements électriques et électroniques (les smartphones, téléviseurs, etc) et difficilement recyclables augmente significativement.

Comment changer nos habitudes de consommateurs ? Et quel part incombe aux entreprises ou aux collectivités territoriales ?