Alors que l'année touche à sa fin, le « Téléphone Sonne » se penche sur les personnalités qui ont marqué l'actualité de 2019. Toute la presse se prête au jeu : le Time outre-Atlantique, et plus près de nous, Vanity Fair ou le Journal du Dimanche... Qui incarne, selon vous, l'actualité des 365 derniers jours ?

Extrait de la couverture du "Times", qui estime que la personnalité de l'année 2019 est Greta Thunberg

Il y a eu Greta Thunberg, couronnée du titre de personnalité de l’année par le magazine Time pour sa lutte en faveur de la préservation du climat. Et dans l'Hexagone, le traditionnel classement IFOP qui confirmera peut-être à nouveau les préférences des Français pour Omar Sy ou Jean-Jacques Goldman, dont le capital sympathie ne semble pas décroitre avec les années. Il sera dévoilé ce dimanche.

Mais la personnalité de l’année, après tout, ça pourrait être aussi un presque anonyme, l’un de ceux qui ont fait émerger un débat de société par un acte marquant, une injustice subie, un engagement personnel. Ceux dont parfois, on n'a retenu que le prénom. Comme Anas, cet étudiant qui s’est immolé par le feu et a relancé le débat sur la précarité estudiantine ; ou Steve, dont la disparition a nourri la controverse autour des violences policières.

Et puis, qui dit que la personnalité de l’année sera nécessairement de chair et d'os ? Ce pourrait être le climat, lui qui est sur toutes les lèvres en ces temps de COP25 et de discours volontaristes sur l’écologie. Ou encore Notre-Dame, symbole du patrimoine français, endeuillée par l’incendie qui a ravagé sa charpente et fait tomber sa flèche séculaire.

Ce soir, le Téléphone Sonne se prête aussi au jeu... et lance ses paris. Quelle personnalité a marqué selon vous l'actualité 2019 ? Quels éléments font que vous retiendrez le nom d'un artiste, d'un homme ou d'une femme politique, d'un(e) militant(e) ?

Avec nous pour en parler

Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'institut de sondage IFOP

Joseph Ghosn, directeur de la rédaction de Vanity Fair

Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction de Télérama

