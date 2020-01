Le coronavirus agite, inquiète et questionne depuis qu’il s’est déclaré en Chine, il y a une semaine. Alors pour éviter la psychose, le « Téléphone sonne » s’interroge ce soir sur ce virus, la transmission, les risques, les façons de le gérer.

Vos questions sur le coronavirus chinois. Ici à Shanghai, des travailleurs médicaux en partance pour Wuhan, foyer de l'épidémie. © AFP / Ding Ting / XINHUA

L'Organisation Mondiale de la Santé est revenue sur son appréciation de la menace coronavirus, qui agite le monde entier depuis le 20 janvier. D'abord « modéré », le risque a aujourd'hui été déclaré « élevé ». De fait, à ce jour, l'épidémie de 2019nCov - ou coronavirus - a fait 81 morts et plus de 2700 cas confirmés, dont trois en France et 2 aux Etats-Unis.

Centres médicaux en alerte, hôpitaux construits en urgence en Chine... Dans la ville-foyer de Wuhan, alors que les habitants sont confinés pour éviter la propagation, on a aperçu ces images de rues désertes et de rares passants masqués... L'angoisse mondiale est, semble-t-il, en train de monter.

La peur, quand on parle d'un virus - qui plus est inconnu - est légitime.

Mais elle entraîne aussi, avec elle, de multiples fantasmes, théories du complot et autres scénarios catastrophistes. Ce soir, on tentera de démêler le vrai du faux, et d'éclaircir les choses quant aux réels risques, à la prévention, à la prise en charge des patients...

Est ce qu'on sait tout sur cette épidémie ? Comment la maladie se déclare-t-elle ? Quelles sont les mesures préventives prises ou à prendre ? Le port du masque est-il utile ?

Comment le virus se traite-il ? Quelles sont les recherches en cours sur un éventuel vaccin ?

Est ce qu'en Chine, à l'origine du coronavirus, tout a été fait à temps ? Est ce que ce gouvernement hyper-centralisé aide ou nuit à l'organisation des secours ?

