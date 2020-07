Comment concilier relance économique et impératif écologique ?

L’épidémie du covid-19 a généré une crise économique majeure dont il va falloir se relever. Face aux impératifs environnementaux, pourra-t-on inclure les enjeux de la transition dans le champ économique ?

Les retombées socio-économiques de l’épidémie seront très lourdes et réduire leur impact représentera un défi taille dans les années à venir.

A l’heure où la gestion de la situation sanitaire reste l’urgence absolue, beaucoup d’experts assurent que la sortie de crise ne pourra être réellement effective si un changement radical de notre modèle économique n’est pas opéré.

Prendre en compte les impératifs écologiques, les placer au cœur du plan de relance est pour eux non seulement nécessaire, mais aussi indispensable.

Mais la transition écologique, aussi cruciale qu’elle soit pour l’avenir de la planète, sera-t-elle compatible avec les contraintes d’une crise inévitable ?

La situation exceptionnelle que nous avons traversée a montré, de façon très concrète, l’interconnexion entre la performance économique et les exigences environnementales et sociétales qui rendent l’intégration des objectifs de développement durable dans la stratégie de l’entreprise plus décisive que jamais pour assurer l’après. Samira Agem – déléguée générale de la fondation Proman