Le Président de la République a annoncé dans son allocution de mardi une campagne de vaccination contre le Covid qui devrait débuter fin décembre - début janvier. Au-delà des détails logistiques qui sont pour l'instant inconnus, nos invités répondent à vos questions sur les vaccins, leur élaboration et leur sécurité.

Une campagne de vaccination contre le Covid devrait débuter fin décembre - début janvier. © Getty / Geber86

Le calendrier est annoncé : Emmanuel Macron annonce une campagne rapide et massive pour fin décembre, début janvier. Est-ce réaliste ? Olivier Véran et Jean Castex ont dit que ce calendrier serait « le meilleur des cas », et nous attendons des annonces concernant la logistique pour la semaine prochaine.

Quand aurons nous un vaccin ? Actuellement, sur la cinquantaine de vaccins à l'essai, seulement 11 sont dans leur troisième phase - la dernière avant l'homologation par les autorités sanitaires. Pfizer et Moderna sont actuellement en tête dans la course aux vaccins.

De quoi dépend la mise des vaccins sur le marché ? La France peut-elle décider seule ou faut-il une concertation européenne ? Pourquoi personne ne vaccine en Europe pour l'instant ?

En France, qui pilotera les opérations ? Il devrait être question de mettre en place un comité de pilotage et un comité scientifique qui seront chargés du suivi de la vaccination. Il existe actuellement un comité vaccin-Covid-19, dont fait partie notre invitée Odile Launay.

Qui sera vacciné en priorité ? Emmanuel Macron a parlé de vacciner en priorité les personnes les plus fragiles. Qui sont-ils ? Les mêmes que pour la grippe ? Quid des soignants ?

Certaines personnes seront-elles exclues en raison de risques potentiels ?

Avec nous pour en parler et pour répondre à vos questions :

Odile Launay , infectiologue, directrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur, membre du comité vaccin Covid-19.

, infectiologue, directrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur, membre du comité vaccin Covid-19. Jocelyn Raude, chercheur en psychologie sociale, psychologie de la santé des maladies infectieuses, enseignant à l’école des hautes études en santé publique.

Toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.