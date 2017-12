Tigre de cirque abattu, lapins élevés pour leur fourrure, expérimentations animales, chasses à courre ; ces dernières semaines de nombreux événements ont alimenté le débat sur le statut des animaux.

Quel statut pour les animaux ? © Getty / Chris Tobin

Depuis quelques années, la "cause animale" surgit régulièrement dans le débat public, et non sans conséquences. Depuis 15 ans la consommation de viande ne cesse de diminuer, depuis 2015 les animaux sont sortis du statut de "bien meuble" (opposé à celui de "personne") et deviennent des "êtres vivants doués de sensibilité", et l'association L214 ne cesse d'interpeller les élus et les opinions publiques à propos des méthodes d'abattages et plus généralement du sort des animaux dans les productions industrielles.

Est-il normal de faire travailler les animaux ? De les chasser ? De les manger ? Les expérimentations animales sont-elles éthiques ? Où se situe la différence entre les hommes et les animaux ? Et quels droits octroie cette différence ?

