Selon une centaine d'experts réunis à Paris cette semaine, la sixième extinction a commencé. Et l'homme est responsable © AFP / GUILLAUME SOUVANT

Biodiversité en danger, le cimetière des éléphants ?

Un très grand rassemblement à Paris, de chercheurs, de scientifiques, d'experts... Pendant trois ans, ils ont recueilli des données, évalué des écosystèmes et compté. Parce que quand on parle de "biodiversité", on peut ne pas trop savoir de quoi on parle. En réalité, c'est très simple. La biodiversité, ce sont toutes les espèces de la planète, animales ou végétales. Et les compter, c'est constater que la sixième extinction est bien là.

Cette fois, c'est acté de manière irrévocable et démontré, comme on montre de la banquise qui fond ou des niveaux d'eau qui montent. Mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux, poissons... Je disais, ça démarre comme les accords de Paris, parce que climat et biodiversité : même combat ! Ce que veulent les chercheurs, qui vont rendre la semaine prochaine un épais rapport de 1 800 pages, c'est créer un électrochoc, et une prise de conscience. On a quand même envie de répondre que les accords sur le climat ont du plomb dans l'aile, et que peu sont les pays qui remplissent leurs obligations. Mais qui sait, si un phénomène exceptionnel, glaciation ou météorites a provoqué les extinctions précédentes, cette fois c'est notre faute. Cette sixième extinction est la première depuis l'apparition de l' homme, et c'est lui qui la crée.

Alors est-ce que l'enjeu accompagnera celui du climat ? Est-ce que l'un permettra de mieux faire progresser l'autre et inversement ? Et qu'est-ce qui va se passer, quand il sera trop tard pour préserver certaines espèces ? Est-ce que c'est déjà trop tard ?

Paul Leadley, professeur à l’université Paris-Sud, spécialiste du changement climatique et ses répercussions sur les écosystèmes. L’un des auteurs du rapport la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité réunit à Paris cette semaine

Gilles Bœuf (en duplex de Bordeaux), biologiste et ancien président du Museum national d’histoire naturelle

Sandy Dauphin, spécialiste environnement à France Inter