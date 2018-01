En France, le congé de paternité est d'une durée maximale de 11 jours par enfant. Le gouvernement envisage sont allongement. Faut-il aller encore plus loin et le rendre obligatoire?

Faut-il rendre le congé paternité obligatoire? © Getty / PeopleImages

Les pères accompagnent leurs femmes enceintes aux échographies. Ils sont là pour les cours de préparation à l'accouchement. Ils sont là à l'accouchement aussi. Et tout ça depuis longtemps maintenant. Mais dès que le bébé est là, ce sera 11 jours plus les 3 jours de congés naissance et c'est tout.

Non seulement la mère se débrouille toute seule mais les pères ont le sentiment de rater tout le début de ce bouleversement immense. Il y a des plans B comme le congé maladie. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont vu la tête de leur patron changer quand ils ont expliqué qu'ils voulaient prendre un congé paternité. Ou peut-être que vous êtes de ceux qui ont fait un calcul financier.

Non seulement c'est très court 11 jours, mais aussi mal rémunéré.

C'est le magazine "Causette" qui, le premier, a mis les pieds dans le plat en lançant une pétition pour un allongement du congé paternité. 50 000 signatures à ce jour sur change.org.

Si bien que le gouvernement réfléchit : Allonger, mieux rémunérer.. Pas question de rendre ce congé obligatoire mais nous on peut en parler.

Derrière l'idée, il y a les pères qui veulent s'occuper des enfants mais aussi moins pénaliser les mères dont la maternité impacte parfois sur la carrière. Et puis tout cela rentre aussi dans les politiques natalistes.

On attend votre avis de père, de mère.. A vous de jouer !