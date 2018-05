C’est dans un climat de tension sociale que Pascal Pavageau succède à Jean-Claude Mailly à la tête de Force Ouvrière. Cet ingénieur de 49 ans ambitionne de faire basculer le syndicat vers une nouvelle ère, plus contestataire.

Pascal Pavageau © AFP

C'est une nouvelle tête dans le paysage syndical. C’est une nouvelle tête à la tête de son syndicat. Et pour y parvenir, il y avait une autre tête à rouler. Celle de Jean-Claude Mailly. C'est avec une ligne différente, plus dure et plus contestataire que Pascal Pavageau est devenu Secrétaire général de Force Ouvrière.

Ce 1er mai, c’est l’occasion de parler du climat de tension sociale.

Des réformes au pas de charge : la Sncf, les retraites à venir etc. Le tout sans retourner l’opinion contre le président, sans faire réellement converger les luttes. L’occasion est bonne pour parler ensemble de ce qu’est le syndicalisme aujourd’hui ? Quelle est sa place ? Quel est son rôle ? Quelle est son influence ? A vous de nous le dire et de dialoguer avec Pascal Pavageau.