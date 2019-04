10 % des couples seraient infertiles en France. Recul de l’âge moyen du premier enfant, baisse de qualité du sperme, endométriose... Les causes sont multiples, et les solutions pas toujours adaptées. Sur une année, environ 25 000 naissances bénéficies d'une assistance médicale en France. Vos questions au 01 45 24 7000

1 couple sur 6 souffre d'infertilité © AFP / VERONIKA ZAKHAROVA / SCIENCE PHOTO / VZA / Science Photo Library

Infertilité : un enfant quand je peux

Le chiffre le plus souvent cité c'est un couple sur six : un couple sur six est infertile. Les causes sont d'ailleurs statistiquement très partagées entre l'homme et la femme. Un couple sur six c’est beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs que tous les ans l'INSERM fait le point sur les recherches, les avancées, les causes...

Il y a par exemple, aujourd’hui, des sujets qui ne sont plus tabous, enfin ! C'est le cas de l'endométriose, qui est aussi facteur d'infertilité. Parfois aussi, c'est l’époque qui parle. L’âge moyen du premier enfant est plus tardif. L'environnement, joue-t-il un rôle important ? Sommes-nous capables de le mesurer ?

La discussion sur la loi bioéthique n'en finit pas d'être reculée, mais le sujet de la congélation des ovocytes est de plus en plus d'actualité, pour mettre toutes les chances de son côté. Les causes, les explications, les traitements, les diagnostiques aujourd’hui sont meilleurs, mais les solutions ne sont pas les mêmes pour toutes et tous.

Charlotte Sonigo, Chercheuse à l'Inserm et médecin de la reproduction

Daniel Vaiman, chercheur à l’Inserm au sein de l'Institut Cochin. Spécialiste de l'endométriose

Véronique Julia, journaliste spécialiste de la santé à France Inter