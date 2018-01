De nombreux personnels de maisons de retraite sont en grève, ce mardi, à l'appel des syndicats et de nombreuses associations. Ils protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail et réclament plus de moyens financiers afin d'assurer un accompagnement plus digne des personnes âgées.

Comment prendre soin de nos plus vieilles années ? © Getty / Serge Vuillermoz / EyeEm

Il y a cette image, qui nous rassure, et qu'on aime voir, y compris, bien sur, chez ceux qu'on aime. Les grands parents super actifs, plein de vie qui partent en croisière et se mettent à l'informatique pour skyper avec les petits enfants. Formidable.

Il y a ces mots de vocabulaire qui ont changé.

On ne dit plus "Vieux" mais "Senior". Formidable aussi.

Et puis, il y a cette réalité crue que vient nous rappeler la grève des EHPAD, aujourd’hui. Et le désarroi, pour ne pas dire plus, des soignants comme des familles des patients.

La révolution de la longévité, c'est un défi à relever que, souvent, nous ne savons pas relever.

Tout cela donne mauvaise conscience à tout le monde. Les soignants bien sûr, qui ne peuvent pas s'occuper de leurs patients comme il le faudrait et comme ils le voudraient ; les enfants de vieux parents que nous sommes, aussi ; et la culpabilité, ça fait tourner la tête dans l'autre sens. Y compris, et surtout, celle des pouvoirs publics, puisque les moyens manquent..

Personne ne veut laisser mourir qui que ce soit dans l'indignité mais la réalité, peut-être, c'est que la société est dépassée. Et qu'il est peut-être temps de repenser tout cela. Repenser la vieillesse, repenser les aidants..

Nos plus vieilles années ne sont pas forcément un naufrage et ne doivent pas être un naufrage.

