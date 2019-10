A partir du 1er novembre, les règles de l’assurance-chômage changent. Les conditions d’accès y seront durcies pour les demandeurs d’emploi. L’objectif : économiser plus de 3 milliards d’euros d’argent public en trois ans. Quel impact concret la réforme aura-t-elle pour les chômeurs ?

Chômage : quels seront vos nouveaux droits ? © AFP / PASCAL GUYOT

Le chômage est ce trimestre à son plus bas niveau depuis début 2009, estimé à 8,5% de la population active. Une nouvelle récemment éclipsée par cette réforme, qui change drastiquement les règles du jeu. Désormais, pour toucher les indemnités, il faudra avoir travaillé 910 heures pendant six mois. Cela représente une augmentation de 50% du temps de travail nécessaire pour être éligible.

L’objectif, fixé par le président Emmanuel Macron en juillet 2018, est de renflouer les caisses de l’Etat à hauteur de 3.4 milliards d’euros – et tenir ainsi la promesse du redressement des comptes de l’assurance-chômage, mise à mal après la crise financière.

Autres mesures qui prendront effet ce vendredi : une possibilité d’indemnisation ouverte à tous - en principe - à la suite d’une démission, et l’ouverture de plus de droits aux indépendants. Dans les deux cas de figure, une série de conditions sera posée - l’ancienneté, en premier lieu, mais aussi la qualité du projet de reconversion prévu...

Cette réforme, les partenaires sociaux n’en voulaient pas. Du côté des syndicats, on parle de règles « punitives » qui accentuent le risque de pauvreté pour les chômeurs, défavorisant les plus jeunes et les précaires.

Le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux avoue, lui, ne pas connaître l’impact exact qu’aura ce nouveau système sur le marché de l’emploi… Selon l’Unédic, une chose est sûre : plus d’un million de demandeurs d’emploi vont y perdre.

Que signifie concrètement cette réforme ? Quelles seront les conséquences sur les demandeurs d’emploi ? Qui y gagne, qui y perd ?

