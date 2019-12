Ce soir, nous fêterons le passage en 2020. Une nouvelle décennie qui se dessine et l'occasion de faire le bilan de ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui a changé dans notre quotidien ?

Bientôt la fin d'une décennie... L'heure, donc, de faire le bilan et des pronostics ! © Getty / Panuwat Dangsungnoen / EyeEm

L'arrivée des réseaux sociaux, de plateformes comme Netflix ou encore Amazon en dix ans nous avons vécu une véritable révolution numérique.

"Games of Thrones", "Despacito", "Beyoncé" : 2010/2020 a été marquée aussi par la pop culture. Une pop culture qui promeut une plus grande diversité genrée et LGBT.

2010-2020: c'est aussi la prise de conscience d'une urgence climatique, l'émergence de nouveaux mots comme "locavore", "foodporn", "vegan", "ubérisation" ou encore "#MeToo".

Et vous qu'avez-vous retenu de ces dix dernières années ? Qu'avez-vous changé dans votre mode de vie ? Comment voyez-vous la décennie à venir ?

