L’image de la mère, douce et patiente, qui comprend instinctivement comment entrer dans la maternité, est, aujourd’hui encore, très répandue. Mais la réalité n’est pas si lisse, et le poids mental et physique qui pèse sur les mères pendant les premiers mois de vie des enfants est souvent tu.

Être mère : est-ce si naturel ? © Getty / damircudic

Les inégalités au sein du couple en termes d’heures passées à s’occuper des enfants persistent, et la fatigue des nouvelles mères est bien réelle, et très pesante au moment du retour au travail. Beaucoup ne découvrent cette face de la maternité qu’en la vivant, et ont l’impression de ne pas avoir été prévenues, que personne ne leur a dit quelles seraient les conséquences de l’épisiotomie, que le congé maternité serait accompagné d’une immense fatigue, et à quel point les premiers mois de la maternité peuvent être durs.

Il semble que, même aujourd’hui, il y a, sinon un tabou, un non-dit sur les difficultés d’être mère au début. Les femmes qui en souffrent sont souvent mal accompagnées, et pour beaucoup, cela peut conduire à un état de stress et de dépression post-partum. Certaines en viennent à regretter parfois leur maternité, et taisent ce sentiment avec honte…

Pourquoi les expériences négatives de la maternité sont-elles tues ?

Comment mieux accompagner les mères de jeunes enfants ?

Comment lutter contre les inégalités persistantes au sein des couples avec enfant ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Renée Greusard, Journaliste auteure de Choisir d’être mère (Editions Jean-Claude Lattès, 2 février)

Journaliste auteure de Choisir d’être mère (Editions Jean-Claude Lattès, 2 février) Heini Martiskainen, Sociologue spécialiste de la famille. Elle a travaillé sur les manières dont les femmes parlent de leur maternité.

