Ce sont 96 médecins qui appellent, ce dimanche dans le JDD, à rendre la vaccination obligatoire pour les soignants pour éviter une quatrième vague. Faut-il contraindre les professionnels de santé à se faire vacciner ? Est-ce qu’une nouvelle campagne de pédagogie suffirait à les convaincre ?

Faut-il imposer le vaccin aux soignants ? © AFP / ADRIEN NOWAK / HANS LUCAS

Le taux de vaccination des soignants plafonne à 57 % dans les EHPAD et 64 % à l'hôpital tandis que la France connaît l’arrivée du variant Delta. Après une levée des restrictions sanitaires et un retour à une vie plus normale, la crainte d’une 4ème vague continue de mobiliser le gouvernement.

Pour le ministre de la santé Olivier Veran, il est nécessaire de rendre la vaccination obligatoire d’ici au mois de septembre, sur le modèle de l’Italie, où la vaccination est obligatoire pour tous les soignants et les pharmaciens. Le porte-parole de l’exécutif Gabriel Attal, déclare ce lundi 5 juillet sur France Inter, envisager d’adopter un projet de loi en ce sens dès la fin du mois de juillet.