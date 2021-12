Le taux d’incidence de la cinquième vague est aussi élevé que celui de la première vague mais avec la vaccination, la hausse des hospitalisations est plus lente. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle vague ?

Nouveau variant, vaccination : une vague pas comme les autres © Getty / Pascal Bachelet/BSIP/Universal Images Group

La cinquième vague est une nouvelle vague inédite. Le 12 décembre 2021, le taux d’incidence a retrouvé le niveau de celui de la première vague de Covid-19. Il est de 501.3 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de contaminations explose et les valeurs de cette cinquième vague pourraient dépasser celles de l’automne 2020.

Cependant, les formes graves et les décès progressent peu grâce à la campagne de vaccination. La hausse des hospitalisations est plus lente, mais ça n’est pas suffisant pour les hôpitaux en tensions. Le plan blanc, qui concerne les hôpitaux publics, a été déclenché dans dix régions et une partie de la Bretagne. Afin d’enrayer ce phénomène, le gouvernement envisage de vacciner les enfants de 5 à 11 ans. La vaccination des enfants est-elle le nouvel enjeu de cette nouvelle vague ? Le pic de la cinquième vague est-il atteint ? Y aura-t-il une sixième vague ?

Les incertitudes demeurent autour du variant Omicron

Le premier ministre Boris Johnson a annoncé « un raz-de-marée d’Omicron » au Royaume-Uni. Ce nouveau variant a causé un premier mort le 13 décembre et est responsable de 40% des contaminations à Londres. Faut-il s’attendre à une vague Omicron en France ? Le variant Omicron résiste-t-il au vaccin ? Est-il aussi sévère que le variant Delta ?