A moins de trois mois du premier tour, avec une campagne qui peine encore à décoller, les citoyens se désintéressent de l’élection présidentielle : selon une enquête de l’IFOP, seuls 52% des Français annoncent s’y intéresser.

Campagne présidentielle : pourquoi les français ne s’y intéressent pas © AFP / Magali Cohen / Hans Lucas

L’entrée en campagne de Christiane Taubira, le premier grand meeting d’Eric Zemmour, celui de Marine le Pen, et plus récemment celui de Valérie Pécresse. Chacun de ces événements aurait pu marquer le réel lancement de la campagne électorale. Mais, semaine après semaine, les événements passent, et la campagne ne veut pas décoller.

En parallèle, les français eux-mêmes ne semblent pas vouloir impulser les débats. Selon une enquête récente du département de l’opinion de l’IFOP, seul un français sur deux dit avoir évoqué récemment la campagne électorale dans son entourage. Selon un autre sondage BVA, 57% d’entre eux ne savent pas quand aura lieu le premier tour de l’élection.

Pourtant, ce ne sont pas les opinions et les débats qui manquent : la manifestation des « convois de la liberté » qui a eu lieu ce week-end a mobilisé de nombreuses personnes, déterminées à exprimer leur colère, mais totalement décorrélée de la campagne.

Pourquoi la campagne a tant de mal à décoller ?

D’où vient le désintérêt des Français pour la campagne ? Cela se traduira-t-il par de l’abstention au moment du scrutin ?

Qui sont les manifestants des « convois de la liberté » ?

Avec nous pour en parler :

Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département Opinion à l’IFOP, co-auteur de La France sous nos yeux

politologue, directeur du département Opinion à l’IFOP, co-auteur de La France sous nos yeux Jérôme Jaffré, politologue, directeur du CEPOP (Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique), chercheur associé au CEVIPOF

politologue, directeur du CEPOP (Centre d’études et de connaissances sur l’opinion publique), chercheur associé au CEVIPOF Yaël Goosz, chef du service politique de France Inter

