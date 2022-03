C’est le grand jour : plus de pass vaccinal, plus de masque à l’intérieur en entreprise et en magasin. Mais tandis que certains se réjouissent de redécouvrir le visage de leurs collègues, le Covid n’a pas disparu, et des voix inquiètes se demandent si ces mesures n’arrivent pas trop tôt…

Fin du masque, fin du passe sanitaire : cette fois, c’est la bonne ? © Getty / CasarsaGuru

Après deux ans de vie rythmés par les mesures sanitaires, la fin du pass vaccinal et du port du masque dans la plupart des lieux fermés marque un réel tournant pour les français. Beaucoup s’en réjouissent, ravis de ce sentiment de « retour à la normale », et de revoir, enfin, les visages et sourires des autres.

Mais cette satisfaction est aussi mêlée d’appréhension pour beaucoup, notamment pour les personnes à risque. Avec l’augmentation du taux d’incidence la semaine dernière, et le variant BA2, plus contagieux qu’Omicron, les plus prudents se demandent si l’arrêt de ces mesures n’arrive pas trop tôt.

Doit-on s’inquiéter du variant BA2 ?

Est-il trop tôt pour enlever le masque ?

Doit-on continuer de porter le masque dans certains endroits ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Anne-Claude Crémieux, Infectiologue à l'hôpital Saint-Louis

Anna Tcherkassof, Maître de conférences en psychologie à l'université de Grenoble

Mais aussi, toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.