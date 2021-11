L’inscription aux concours de recrutement de personnels enseignants du second degré débute cet automne et le nombre de candidats est en baisse depuis 20 ans. Allons-nous manquer de professeurs à la rentrée prochaine ?

Risque-t-on une pénurie de profs à la rentrée ? © Getty / skynesher

Les écoles primaires, collèges et lycées manquent de professeurs. Certaines matières, dans les collèges et lycées, peinent à recruter. Le manque d’enseignants en mathématiques, allemand ou encore en lettres classiques et en technologie, poussent les établissements à employer plus de contractuels peu qualifiés.

Depuis 2008, avec l’annonce de la réforme de la mastérisation des enseignants, un niveau licence ne suffit plus pour se présenter aux concours. Un niveau Bac+4 est désormais demandé, ce qui a eu pour effets de faire chuter les candidatures aux concours de l’enseignement. A partir de 2022, il est prévu que les concours deviennent accessibles uniquement à ceux justifiant d’un Bac+5.

En 20 ans, le nombre d’inscrits pour l’Agrégation, le Capes, le Capeps et le Caplp a diminué de moitié. Les concours de l’enseignement sont-ils devenus trop difficiles, contraignants ? Est-ce le métier d’enseignant qui n’attire plus ? Peut-on parler de « crise de la vocation » ? Comment rendre les métiers de l’enseignement plus attractifs ?