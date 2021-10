Squid Game, série sud-coréenne, est un véritable succès depuis sa sortie en septembre sur Netflix. Une dystopie qui met scène des individus socialement déclassés, en lutte pour une vie meilleure dans un jeu aux règles cruelles. Pourquoi une telle fascination pour cette série ?

Squid game : pourquoi une telle fascination pour la série coréenne ? © Netflix

La série Squid Game, ou " jeu du calamar " en français, est le dernier succès de la plateforme Netflix. Une série qui met en scène des individus endettés, qui acceptent de participer à un jeu à l’issue mortelle, sauf pour le gagnant qui remportera 45.6 milliards de wons, l’équivalent de 33 millions d’euros.

Cette série offre une critique sociale acerbe du modèle capitaliste, un thème récurrent de la culture sud-coréenne qui s’exporte. On peut citer le film Parasite du réalisateur Bong Joon Ho, quatre fois oscarisés et palmes d’or à Cannes, ou bien les chansons du chanteur Psy, telles que Gangnam Style. Squid Game reprend cette thématique de la lutte des classes. Quelles sont les raisons du succès de Squid Game ? Une série qui donne matière à réflexion ou un pur produit cynique et violent ?