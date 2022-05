Nommée ministre de la Santé et de la prévention vendredi dernier, Brigitte Bourguignon devra agir sans attendre sur le chantier de l’hôpital public. Déjà souffrant avant l’épidémie de Covid-19, le monde hospitalier est épuisé, et il manque de lits, d’effectif, et de financement.

Les urgences étaient déjà saturées en 2019. Chaque année, la fréquentation des services d’urgence augmente en France, à un rythme qui dépasse le personnel soignant. Depuis que la pandémie a frappé le système sanitaire français, les services sont épuisés. Ils manquent de lits, de personnels, et de temps pour s’occuper de chaque patient.

Aujourd’hui, de nombreux centres hospitaliers souffrent de ces difficultés, en particulier dans les services d’urgences. A six semaines des vacances d’été, 115 services d’urgence en France seraient en « grandes difficultés ». Certains, à Bordeaux ou à Chinon par exemple, ont même été contraints de fermer temporairement leurs portes, faute de personnel soignant.

Quels défis pour la nouvelle ministre de la Santé ?

Comment soutenir les hôpitaux français ?

Comment éviter le départ de personnel soignant ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Rémi Salomon, président de la Commission médicale d'établissement de l'AP-HP

Marie Citrini, co-présidente du Collectif Inter Hôpitaux et représentante des usagers au conseil de surveillance de l’AP-HP

Mais aussi, toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.