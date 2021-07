Selon l'OMS, environ un malade du Covid-19 sur dix reste souffrant après 12 semaines. Cet état, appelé également le Covid long, reste encore peu abordé alors qu'il peut toucher toutes les classes d'âge atteintes par la maladie. Comment mieux identifier ce type de Covid ?

Perte d'odorat, de mémoire, fatigue... Comment vivre avec un Covid long © Getty / Dmitry Marchenko / EyeEm

Le coeur qui palpite, des douleurs dans les jambes, la peau qui gratte, du mal à respirer, des troubles de mémoire et une sensation de brouillard dans le cerveau qui empêche de penser : voilà quelques uns des centaines de symptômes du covid long. Cette forme durable et encore mystérieuse de la covid frapperait 10 à 15 % des malades.

Le Covid n'en finit pas d'empiéter sur le quotidien des malades. Avec près d'un million de personnes atteintes du Covid long au Royaume Uni, les autorités sanitaires ont dû prendre la juste mesure du phénomène.

Après l'adoption en février 2021 par l'Assemblée nationale d'une mesure de reconnaissance des personnes souffrant des symptômes prolongés du Covid-19. Les malades touchés par cette prolongation des effets du Covid demandent en parallèle la création d'un statut spécifique à leur égard.

Où en est actuellement la recherche scientifique concernant le Covid long ?

Quelles aides ont les personnes touchées par ces effets à leur disposition ?

Avec nous pour en parler :

Dominique Salmon-Céron, infectiologue et professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris

Covid long : quels sont les facteurs de risque ?

Dominique Salmon-Céron : "Il y a des facteurs de risque, mais qui sont plus liés à l'individu. Par exemple, on observe beaucoup plus de covid long chez les femmes, chez les jeunes, chez les personnes allergiques. Il y a aussi de la recherche sur les maladies auto immunes".

Quels sont les symptômes du Covid long ?

Matthieu Lestage a attrapé le Covid pendant la 2e vague, cela fait maintenant neuf mois qu'il est malade. Il témoigne : "Le premier symptôme, qui est le plus dérangeant, c'est les tremblements qui apparaissent quand je fais une activité un peu plus conséquente que ce que je devrais. Ensuite, j'ai mon système nerveux autonome qui est touché. J'ai un problème neurologique et j'ai le fameux brouillard cérébral avec le problème de concentration et de coordination, ce qui m'empêche de conduire. Plus je force, et plus ce brouillard va s'installer jusqu'à, vraiment si je ne m'arrête pas, un malaise vagal, c'est-à-dire que tout mon corps s'arrête, je perd connaissance".