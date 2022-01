Primaire populaire : qui remporte le match ?

Dimanche, Christiane Taubira a remporté la primaire populaire avec une mention « bien + ». Cependant, puisque trois des autres candidats avaient déjà dit ne pas reconnaître les résultats de cette primaire, sa victoire semble n’aboutir que sur « une candidature de plus ».

Certains maintiennent que la primaire était « faite » pour Taubira, et qu’elle aurait servi surtout à légitimer sa candidature. Que ce soit le cas ou non cependant, le résultat est le même. Puisque Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, et Anne Hidalgo avaient annoncé avant la primaire qu’ils n’en reconnaitraient pas le résultat ; de fait, la candidature de Christiane Taubira, censée fédérer selon les espoirs des organisateurs de la primaire, n’est qu’une candidature de plus à gauche.

Yannick Jadot, en deuxième place avec sa mention assez « bien + » annonce qu’il n’a « rien à dire » à Christiane Taubira. Jean-Luc Mélenchon, troisième avec une mention « assez bien - », lui, a dit que pour lui, « cela ne change rien », et qu’il ne se sentait pas concerné par ce résultat du fait de sa volonté de ne pas participer. Anne Hidalgo, arrivée en cinquième place, derrière Pierre Larrouturou avec une mention « passable + », répète que ce résultat ne fait que proposer une candidature de plus. Quoi qu’il en soit, la primaire n’a pas eu pour l’instant l’effet escompté de rapprocher la gauche et de stimuler le dialogue entre les candidats.

Quelles seront les conséquences du résultat de la primaire populaire ?

Que faire de la confusion qui règne à gauche ?

La primaire populaire était-elle un pari raté ?

