Le 8 juillet 2021 marque les 400 ans de la naissance de l'un des auteurs les plus prolifiques du patrimoine français, Jean de La Fontaine. Un auteur reconnu pour la qualité de ses Fables, mais dont le patrimoine littéraire est plus diversifié que ce que l'on peut penser.

Les 400 ans de Jean de La Fontaine. Ici une gravure représentant le portrait du poète. © AFP / Leemage

Plus de 239 Fables écrites dès 1668, qui demeurent incontournables dans les programmes scolaires de 2021, telle est la trajectoire de l'œuvre de Jean de la Fontaine. Reconnu pour avoir proposé des réflexions sur la nature humaine avec brio et intelligence, La Fontaine a su utiliser la tradition des Anciens pour ouvrir la réflexion des plus jeunes notamment.

Quelle importance occupe Jean de La Fontaine dans notre culture littéraire ? Comment lui rendre hommage ? Quel héritage nous a-t-il laissé ?

Avec nous pour en parler

Erik Orsenna, écrivain, auteur de La Fontaine, l'école buissonnière (Stock/ Radio France)