Entre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon, un nouveau sujet semble se trouver dans la bouche des candidats à l’élection présidentielle : les droits de succession. Faut-il les augmenter, les diminuer, les réformer ? Pourquoi est-ce un sujet si présent dans cette campagne ?

Faut-il réformer les droits de succession ? © Getty / Witthaya Prasongsin

Depuis un an, plusieurs rapports d’économistes préconisent de réformer les droits de succession. Mais, malgré le fait qu’une grande partie des français n’hérite pas et n’est donc pas concernée par cet impôt, la réforme des droits de succession demeure un sujet très sensible. Une étude du CREDOC de 2017 indique en effet que seuls 9% des français pensent que l’impôt sur l’héritage devrait augmenter.

Mais les rapports sont unanimes, les économistes estiment qu’il faut réformer cet impôt pour le rendre plus juste, et renforcer l’égalité des chances. En effet, alors qu’au-delà d’un héritage de 1,8M d’euros, la taxation devrait être de 45%, les 0,1% des français touchant les héritages les plus élevés ne serait imposés qu’à hauteur de 10% en moyenne grâce aux nombreuses niches légales qui existent, selon le CAE.

La France taxe-t-elle plus l’héritage que ses voisins ?

Les droits de succession, question morale ou économique ?

Quelles sont les positions des candidats sur la réforme des droits de succession ?

