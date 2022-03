La guerre se joue-t-elle aussi dans l’espace ?

La guerre en Ukraine ne se joue pas que sur le terrain, mais aussi dans l’espace. Il ne s’agit pas seulement de stations spatiales internationales, mais aussi de satellites et de cyberattaques qui pourraient être très handicapantes pour les soldats et civils sur terre.

Les satellites, qui permettent d’observer le terrain, de communiquer, et d’écouter sont un enjeu majeur de la guerre en Ukraine. Une cyberattaque contre l’un d’eux pourrait créer un désastre logistique et des pannes d’internet massives. De plus en plus, les possibilités d’attaques dans l’espace constituent ainsi un réel risque, qui mérite d’être étudié.

Mais là n’est pas le seul front de la guerre en Ukraine qui pourrait se jouer dans l’espace. La guerre risque également de stopper les nombreux projets de coopération spatiale entre occidentaux et russes, comme celui de la Station spatiale internationale (ISS) où les cosmonautes russes ont reçu récemment l’ordre de ne plus mener d’expériences avec un astronaute allemand.

Mais, prévoir exactement quelles seraient les conséquences d’une attaque contre un satellite ou une station spatiale n’est pas si simple : le droit international de l’espace n’est que très peu réglementé, ce qui fait de l’espace une sorte de zone grise juridique.

Quelle est l’utilité des satellites en temps de guerre ?

Quelle est la conséquence de la guerre pour les programmes spatiaux ?

Quelles seraient les conséquences d’une attaque ouverte sur un satellite ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Xavier Pasco, Directeur de la fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de l’espace

Jean-Daniel Testé, Général de brigade aérienne, consultant dans le domaine spatial

Sophie Becherel, Spécialiste Sciences à France Inter

