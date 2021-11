"On est dans une situation où, dans quelques mois, on peut avoir un effondrement de l'hôpital", a déclaré Rémi Salomon, président de la Commission médicale d’établissement de l’AP-HP. Pourquoi l’hôpital est-il au bord de la catastrophe ?

S.O.S Hôpitaux en détresse © AFP / ALINE MORCILLO / HANS LUCAS

Malgré la pandémie, 5700 lits d’hospitalisation complète ont été fermés en 2020, selon une étude du ministère de la Santé publiée fin septembre. Les dysfonctionnements au sein de l’hôpital s’accumulent : interventions chirurgicales reportées, refus des victimes d’AVC dans les unités neurovasculaires de Paris, dont un tiers des lits sont fermés, allongement des délais pour obtenir un rendez-vous etc. Les équipes travaillent en sous-effectifs, faute de soignants, et cette situation de travail difficile décourage les vocations. Comment sortir de ce cercle vicieux ? A Tarbes, 32 sur 34 médecins des urgences et du Samu de l’hôpital ont menacé de démissionner. La situation est-elle la même partout en France ?

A l’aube d’une possible cinquième vague de Covid-19, Rémi Salomon, président de la Commission médicale d’établissement de l’AP-HP a déclaré « On est dans une situation où, dans quelques mois, on peut avoir un effondrement de l'hôpital ». Il en appelle à un plan « Marshall ou un choc d’attractivité ». Le Ségur de la Santé de juillet 2020, qui visait une revalorisation salariale, n’a pas eu les effets escomptés. Quelle politique pour l’hôpital public ? Comment attirer de nouveaux soignants ?

Avec nous pour en parler :