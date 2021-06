Indispensables pour s'affranchir des énergies fossiles ou fausse bonne idée pour l'environnement ? Le parc éolien grandit, mais fait de plus en plus débat. Et vous, qu'en pensez-vous ?

Le parc éolien de Châtres (Aube) © Radio France / Denis Cheissoux

L'éolien semble avoir le vent en poupe. Pour réduire la part du nucléaire dans sa consommation énergétique, la France prévoit d'élargir son parc éolien. Outre des parcs terrestres, elle devrait également implanter plusieurs parcs offshore, comme celui de Saint-Nazaire qui sera mis en service en 2022.

Pourtant, l'éolien ne fait pas l'unanimité. Pêcheurs, amoureux des paysages, protecteurs des oiseaux, militants pro-nucléaire... Diverses voix se font entendre pour protester contre l'implantation de nouveaux parcs, notamment en mer. Comment concilier intérêt des riverains et développement des énergies renouvelables ?

Quels sont les nuisances et dégâts écologiques dénoncés par les détracteurs des éoliennes ?

dénoncés par les détracteurs des éoliennes ? Pourquoi implanter des parcs éoliens en mer ?

Le développement de l'éolien permettra-t-il à la France d'atteindre ses objectifs de réduction du nucléaire ?

Toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.

Avec nous pour en parler

Geoffroy Marx est responsable Énergies et biodiversité à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO).

est responsable Énergies et biodiversité à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Nicolas Goldberg est consultant spécialiste de l‘énergie.

Avec Célia Quilleret, spécialiste Environnement à France Inter.