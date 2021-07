Le chômage demeure un indicateur essentiel de la santé économique nationale. Il s'établit ainsi au premier semestre 2021, à près de 8.1% de la population active, soit environ 2.4 millions de personnes. Mais de quel chômage parle-t-on ? Quel est le rôle alors de la formation professionnelle ?

La formation professionnelle pour adulte : une solution contre le chômage ? © Getty / Luis Alvarez

La formation professionnelle correspond au processus d'acquisition de connaissances et de compétences requises dans des métiers spécifiques ou plus largement sur le marché de l'emploi. Pouvant être initiale ou/et continue, elle permet aux travailleurs de pouvoir s'adapter et suivre l'évolution du marché de l'emploi.

Néanmoins sujette à controverses entre les syndicats, le patronat et le gouvernement, personne ne parvient réellement à saisir au mieux ses enjeux et les appliquer.

Dès lors, comment agit la formation professionnelle au sein des demandeurs d'emploi ?

Est-elle une solution pertinente dans la lutte contre le chômage ?

Toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.

Avec nous pour en parler :