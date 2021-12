Lundi 29 novembre se tenait le Sommet de l’inclusion économique à Bercy, à l’initiative de la Fondation Mozaïk. Les entreprises recrutent-elles des profils divers ? Comment diversifier les recrutements ?

La diversité en entreprise : peut encore mieux faire © Maxppp / AltoPress / Maxppp

La Fondation Mozaik, présente au Sommet de l’inclusion économique au ministère de l’Economie, des Finances, et de la Relance, constate que les jeunes qualifiés issus des quartiers populaires éprouvent des difficultés à trouver un emploi. En raison de leur sexe, de leur origine ou de leur âge, les candidats peuvent faire face à des situations de discrimination. Quels sont les freins à l’embauche ? Qu’est-ce que la diversité en entreprise ? Comment l’améliorer ?

Saïd Hamouche, président de la Fondation Mozaïk, a déclaré : « si on veut créer de la valeur ajoutée dans les entreprises françaises, des produits plus performants, des services qui touchent davantage de consommateurs, on est obligé d’avoir de la diversité dans le recrutement ». Existe-t-il un lien entre diversité et performance ? Quels sont les avantages de la diversité en entreprise ?