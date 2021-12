Emmanuel Macron s'exprime demain sur les priorités de la présidence française de l'Union européenne. Parmi les dossiers explosifs, celui de la politique migratoire de l'Union. L'Europe peut-elle s'entendre? Faut-il réformer Schengen?

Le Parlement européen de Bruxelles © Maxppp / Jean-Luc Flémal/BELPRESS

La question de l'arrivée des migrants et l'absence de solidarité européenne c'est le caillou dans la chaussure de l'Union et donc de la présidence française.

Il y a bien un pacte européen sur la migration et l'asile que l'on connaît depuis plus d'un an mais qui n'avance pas vraiment, faute d'un consensus sur le mécanisme de solidarité entre les 27 pays membres.

Les Afghans qui fuient les talibans, les hommes et les femmes que l'ont a jetés à la frontière polonaise, les récents naufrages dans la Manche, chaque crise laisse apparaître notre absence de vision commune et notre fragilité.

Faut-il réformer Schengen?

Pourrions-nous aujourd'hui retrouver le même élan de solidarité lancée par Angela Merkel en 2015?