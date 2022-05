La sécheresse frappe la France en ce début de mois de mai. 15 départements sont en alerte, et 3 autres en état de vigilance. Quelles solutions ? Quelles mesures pour prévenir ? Que faire face à ce signe de dérèglement climatique ?

15 départements en alerte sécheresse : doit-on s’inquiéter ? © AFP / GEOFFREY BIRE / HANS LUCAS

Après un hiver sec, ces premiers jours de mai s’accompagnent d’un pic de chaleur qui laisse craindre une sécheresse. Celui-ci n’affecte pas tout le territoire de la même manière. Pour l’instant, 15 départements sont déjà en état d’alerte, et ont pris des mesures de restrictions d’eau. Deux d’entre eux, le Loiret et les Bouches-du-Rhône ont même déclaré un état de « crise ».

Les spécialistes du climat et de son dérèglement l’annoncent, les années à venir seront marquées par de plus en plus de sécheresses comme celle-ci. Elles peuvent avoir de graves impacts sur l’agriculture et ses rendements, sur la biodiversité, et sur la qualité de vie de nos sociétés.

Comment faire face à ces menaces ? Devons-nous modifier notre modèle agricole en repensant par exemple nos méthodes de rétention d’eau et d’irrigation, ou en optant pour des cultures moins hydrovores ? Ou aller plus loin, en changeant notre rapport à l’eau de manière générale, notre mode de consommation ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Alain Dupuy, Hydrogéologue, directeur de l’École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable de l'Institut Polytechnique de Bordeaux

Robert Vautard, Directeur de recherche au CNRS, météorologue et climatologue

Célia Quilleret, Journaliste spécialiste Environnement à France Inter

Mais aussi, toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.