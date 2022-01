Baptisée le « jeudi noir » la journée de demain sera marquée par une grève inédite de l’Education nationale. Enseignants, infirmières, inspecteurs, et même proviseurs et directeurs sont au rendez-vous pour exprimer leur lassitude et exaspération face aux protocoles sanitaires.

Education nationale : la grève de l’exaspération © Getty / serts

Les écoles sont restées ouvertes à la rentrée du 3 janvier, certes, mais à quel prix ? Pour faire face au variant Omicron, encore plus contagieux que ses prédécesseurs, le gouvernement a mis en place de nombreux protocoles sanitaires, dont l’obligation de tester plusieurs fois tous les enfants cas contact.

Mesures contraignantes et constamment changeantes se mêlent à absentéisme des testés positifs, au manque de remplaçants… Après deux ans d’adaptation sans relâche à la pandémie par le personnel, c’est toute l’Education nationale, des enseignants aux inspecteurs, qui est lassée de la situation. Dans ces conditions souvent jugées ingérables par les enseignants, une grève généralisée, regroupant 13 syndicats différents est prévue demain, jeudi 13 janvier 2022.

Avec nous pour en parler

Guislaine David est la co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIpp-FSU, syndicat majoritaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC.

Patrick Roumagnac est le secrétaire général du syndicat de l’inspection de l’éducation nationale.