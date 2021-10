La ministre du logement Emmanuelle Wagron, avant de revenir sur ses propos, a déclaré que la maison individuelle est un non-sens écologique et que c’est une « impasse », pourtant 75% des français la désirent et 55% la possèdent. A quoi doit ressembler la maison individuelle de demain ?

À quoi doit ressembler la maison individuelle de demain ? © Getty / Prasert Krainukul

A l’occasion de la présentation des conclusions de la démarche « Habiter la France » jeudi 14 octobre, la ministre du logement Emmanuel Wagron a déclaré que le modèle du pavillon avec jardin est un « non-sens écologique, économique et social » et qu’il est une « impasse ». Selon elle, c’est « un modèle d’urbanisation dépassé ». La Fédération française du bâtiment est revenue sur ces propos, déplorant « la stigmatisation persistante de l’habitat individuel ».

La ministre est intervenue au micro de RTL et de BMFTV ce lundi, regrettant la caricature de ses propos. Elle déclare « Je n’ai parlé que des pavillons en lotissement. La maison individuelle c’est un rêve des Français et je le comprends ». Elle en conclue qu’il faut « repenser l’urbanisme de demain » et repenser l’avenir de la maison individuelle qui « a toujours de l’avenir ». Le modèle de l’habitat en lotissement, loin des services, repose sur l’usage quotidien de la voiture, transformant ces zones en ville-dortoir. Comment repenser les fameuses zones pavillonnaires ? Faut-il développer les services de proximité ? Existe-t-il un autre idéal que la maison individuelle ?