Désormais en quatrième ou cinquième position dans les sondages, Valérie Pécresse ne semble pas parvenir à redresser sa campagne. Après une défaite aux urnes en 2012 et en 2017, quelles seraient les conséquences d’un nouvel échec pour son parti, Les Républicains.

Les Républicains vont-ils subir le même sort que le PS ? © AFP / JULIEN DE ROSA

Jusqu’à son premier meeting au Zénith, Valérie Pécresse était au coude à coude avec Marine le Pen dans les sondages, créditée d’environ 16% des intentions de vote. Aujourd’hui, selon plusieurs sondages, elle se placerait juste au-dessus des 10%, loin derrière Emmanuel Macron et Marine le Pen, et juste avant Eric Zemmour. Elle parle désormais du risque de « vol de l’élection », accusant notamment Emmanuel Macron d’avoir puisé dans son programme. Après les défections de plusieurs membres des Républicains vers LREM ou le parti d’Eric Zemmour, plusieurs députés de la droite semblent se désintéresser de la campagne présidentielle pour préparer leur réélection aux LégislativesPourquoi cette campagne est-elle si difficile pour Valérie Pécresse ? Est-ce un problème de personnalité, d’incarnation, ou bien de ligne politique, écartelée entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour ? Quelles seraient les conséquences d’un échec aux urnes pour Les Républicains ?Avec nous pour en parler ce soir :

Bruno Cautrès, politologue au CEVIPOF

Quentin Laurent, journaliste au service politique du Parisien/Aujourd'hui en France

Anne Soetemondt, journaliste au service politique de France Inter

