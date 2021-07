Plus éthique et plus respectueuse de l'environnement, la mode a été contrainte d'évoluer depuis les années 2000. Une évolution accélérée brusquement avec la pandémie de Covid 19, mettant à l'honneur les sites de vente en ligne ainsi que la digitalisation de ce milieu.

La mode du monde d'après © Getty / Catherine McQueen

Les dépenses totales sur le web pour le secteur de la mode, ont atteint trois milliards d’euros en 6 mois, avec un nombre de commandes d’environ 70 millions depuis la fin 2019. Un attrait toujours présent pour le monde de la mode et ses marques, mais lié désormais aux contraintes environnementales et sociales qui sont apparues. En 2019, 32 entreprises du textile, des groupes Adidas et Nike à Chanel et Prada, en passant par H&M et Gap, ont même décidé de s’engager à diminuer l’empreinte carbone du secteur de l’habillement.

En somme, la mode change et les habitudes des consommateurs aussi.

Néanmoins, comment pérenniser ce changement ? Comment les citoyens pourront-ils découvrir la mode différemment ?

