A l’occasion de la journée mondiale de la bipolarité ce 30 mars, nous revenons sur les difficultés engendrées par les troubles bipolaires, pour ceux qu’ils touchent, mais aussi leurs proches. Aujourd’hui, comment vivre avec la bipolarité ?

Comment vivre avec des troubles bipolaires ? © Getty / CasarsaGuru

Depuis 2015, la journée mondiale des troubles bipolaires a lieu le 30 mars, date choisie en hommage à Vincent van Gogh, qui était atteint de cette pathologie. En France, les troubles bipolaires concernent entre 1 et 2% de la population, et se révèlent la plupart du temps entre l’adolescence et l’âge adulte. En moyenne, il faut dix ans pour obtenir un diagnostic.

Malgré le nombre de personnes atteintes par des troubles bipolaires, ces pathologies demeurent mal comprises et entourées de nombreux clichés. Or vivre avec cette maladie est possible, malgré les difficultés, et les personnes bipolaires ne sont pas condamnées à une vie en marge de la société.

Comment vivre avec la pathologie pour les personnes bipolaires et leurs proches ?

Comment se fait le diagnostic ? Comment traiter la bipolarité ?

Comment retrouver une vie active ?

Avec nous pour en parler ce soir :

Marion Leboyer, Professeure de psychiatrie à l’université Paris-Est Créteil, et responsable du pôle psychiatrie et addictologie des hôpitaux universitaires Henri-Mondor à Créteil. Auteure de Réinventer notre santé mentale avec la Covid 19 (Odile Jacob)

Jean-Christophe Leroy, Président de l’association PositiveMinders (association de patients, de professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des maladies psychiques)

Mais aussi, toutes vos questions et vos témoignages au standard de Radio France - 01 45 24 70 00 -, sur l'application France Inter et par e-mail à l'adresse telsonne@radiofrance.com.