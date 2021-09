Ou en est-on de la pandémie de COVID aux Antilles ? Il y a deux, trois semaines, on était en plein désastre sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, avec des taux d’incidence affolants et des hôpitaux totalement saturés.

Covid aux Antilles : pourquoi un tel désastre ? © AFP / Photographie de Fanny Fontan / Hans Lucas

Les médecins partis sur place en renfort depuis l’hexagone ont témoigné d’une situation absolument catastrophique. La séquence quotidienne des annonces mortuaires à la radio l’a d’ailleurs confirmé jour après jour. Il a même fallu évacuer des patients vers la métropole…

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Il semblerait qu’on note une légère amélioration au niveau des contaminations, mais le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué mercredi que la situation restait extrêmement inquiétante. La rentrée scolaire a d’ailleurs été reportée au 13 septembre prochain.

Ce soir, avec nos invités, on va tenter de faire un état des lieux de la situation, sans occulter aucune question, ni celle des moyens de l’hôpital, ni celle du faible taux de vaccination et de ses raisons

Invités